ОВА: Оккупанты ударили несколькими ракетами по Запорожской области

Российская армия выпустила по Запорожской области ночью 5 августа несколько ракет. Сообщается, что прилеты зафиксированы рядом с областным центром.﻿ Об этом, со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Александра Старуха, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Старух подчеркнул, что по предварительной информации, в результате ракетного удара обошлось без жертв. Глава ОВА также призвал соблюдать все правила поведения при воздушной тревоге.

Напомним, войска РФ опрокидывают понтонный парк в направлении Запорожья.