Сводка Генштаба: Оккупанты пытаются наступать на двух направлениях

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, россияне проводят наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях и пытаются расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка.

"На Донецком направлении враг проводит наступательную операцию на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Пытается создать благоприятные условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширить контролируемую территорию на западной окраине Донецка" , - говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы военной и гражданской инфраструктуры неподалеку от Яковлевки, Кодемы, Покровского, Раздолевки, Вершины, Бахмута и Соледара. Вел наступательные и штурмовые действия с целью улучшения тактического положения, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник совершал обстрелы из артиллерии и танков вблизи Песков, Пречистовки, Шевченко, Владимировки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки. Вел наступательные действия, бои продолжаются.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии, танков в районах населенных пунктов Северск, Николаевка, Стародубовка, Спорное, Кривая Лука, Верхнекаменское, Григорьевка, Серебрянка, Райгородок и Каленики. Шли стрелковые бои.

На Славянском направлении зафиксированы обстрелы возле Богородичного, Мазановки, Гусаровки, Адамовки, Курульки, Крестища, Сулиговки, Довгенького и Большой Камышевахи.

На Харьковском направлении враг производил огневое поражение из артиллерии разных типов в районах населенных пунктов Харьков, Борщева, Коробочкино, Большие Проходы, Русские Тишки, Старый Салтов, Пришиб, Циркуны, Мосьпаново, Безруки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий оккупантов не зафиксировано. Враг осуществлял систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры вблизи Константинополя, Зализнычного, Варваровки, Времовки, Марьинки, Гуляйполя, Гуляйпольского, Малых Щербаков, Темировки и Белогорья.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения украинских войск. Поддерживает высокую интенсивность разведки БпЛА.

Зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Николаев, Луч, Лиманы, Новая Заря, Новониколаевка, Кобзарцы, Любомировка, Киселевка, Андреевка, Лозовое, Белогорка, Осокоровка, Потемкино, Зеленый Гай.

Оккупанты нанесли ракетный удар по инфраструктурному объекту в районе населенного пункта Николаевка Одесской области.

На Волынском и Полесском направлениях подразделения вооруженных сил республики Беларусь выполняют задачи по усилению охраны участка белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. В частях сил специальных операций этой страны отмечено проведение проверки боевой готовности.

На Северском направлении противник из ствольной и реактивной артиллерии обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост, Гай, Гремяч и Михальчина Слобода Черниговской области и Стариково на Сумщине.