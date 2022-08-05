Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 41 650 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1792 (+3) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 4032 (+6) ед,
  • артиллерийских систем – 950 (+4) ед,
  • РСЗО - 260 (+0) ед,
  • средств ПВО - 123 (+5) ед,
  • самолетов – 223 (+0) ед,
  • вертолетов – 191 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),
  • крылатых ракет – 182 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2964 (+4) ед,
  • специальной техники – 83 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

Данные уточняются.

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