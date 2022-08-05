Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленные данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 05.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 41 650 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1792 (+3) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 4032 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 950 (+4) ед,
- РСЗО - 260 (+0) ед,
- средств ПВО - 123 (+5) ед,
- самолетов – 223 (+0) ед,
- вертолетов – 191 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 742 (+0),
- крылатых ракет – 182 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2964 (+4) ед,
- специальной техники – 83 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.
Данные уточняются.