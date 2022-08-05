Гайдай: войска РФ пытаются вытеснить ВСУ из Луганской области

Россияне используют все имеющееся вооружение, чтобы вытеснить подразделения Сил обороны с занятых позиций в Луганской области, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.

По его данным, россияне пытаются приблизиться к Бахмуту.

"По несколько раз в сутки в этих районах работает вражеская авиация. Вчера ею совершено четыре авиаудара. Еще трижды россияне проводили артиллерийские атаки, применяли реактивную артиллерию, дважды штурмовые действия поддерживались танковыми наступлениями. Еще шесть раз велись обстрелы из минометов" , — сказал Гайдай, подводя итоги за 4 августа.

Он добавил, что оккупанты пытаются создать благоприятные условия для наступления на города Донетчины, проводили наступательные и штурмовые действия для улучшения тактического положения, однако без успеха.

Четыре атаки врага завершились их отступлением на прежние позиции.