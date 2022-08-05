Ким закрывает Николаев на 2 дня

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил﻿, что в Николаеве с 23 часов вечера вводится продолжительный комендантский час – до 5 утра понедельника 8 августа.

"Мною сегодня подписано распоряжение, согласно которому на территории Николаева вводится комендантский час с 23:00 5 августа 2022 года до 05:00 8 августа 2022 года. Всех прошу отнестись с пониманием, спланировать выходные и сделать закупки на эти два дня" , - заявил глава ОВА.

Ким заверил: честным людям переживать нечего. В случае если нужно выгулять собаку (недалеко от дома) – нужно брать с собой документы.

На выходные город закрывается, его нужно будет объезжать. Мосты разводить власти не будут. Никакого нападения от врага не ожидается, напротив ВСУ успешно ликвидируют оккупантов (в частности уничтожили обстреливавший город дивизион С-300).

Районы города будут отрабатываться в том числе по коллаборантам.