Bloomberg: Половина стран G20 не поддерживают санкции Запада против РФ

Половина стран группы G20 не поддерживают санкции США и Европы против России. Также эти государства выступают против изоляции РФ.﻿ Об этом, со ссылкой на Bloomberg, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Отмечается, что G20, в отличие от "Группы семи", не так активно поддерживает Украину в борьбе с российской агрессией. Только половина стран из 20 присоединилась к международным санкциям против России.

По данным издания, высокопоставленные чиновники из западных стран накануне отправились в турне по Юго-Восточной Азии и Африке, чтобы создать более крупную коалицию против РФ, но не получили согласия. Часть государств G20 хоть и не помогают Москве обойти санкции, но выступили против ее экономической изоляции.

Главным оппонентом России оказался Китай. После начала войны в Украине Пекин в разы увеличил расходы на российские энергоресурсы.

Такая позиция G20 делает невозможной инициативу США по ограничению мировых цен на нефть из России.