Мировая экономика потеряет $1 трлн из-за вторжения РФ в Украину

Издание The Economist исходя из собственных расчётов сообщает, что только в этом году мировая экономика потеряет 1 триллион долларов в результате полномасштабного вторжения РФ в Украину, сообщает Экономическая правда.

Согласно мировому экономическому прогнозу The Economist Intelligence Unit (EIU) от 15 февраля, в 2022 году мировой ВВП должен был вырасти на 3,9% после скачка 2021 года.

Через 9 дней после публикации Россия начала большую войну против Украины. Экономические последствия войны с тех пор ощущаются по всему миру: мировые цены на сырье взлетели, ухудшились перебои в цепочках поставок, инфляция прыгнула в большинстве стран мира.

Новый прогноз предполагает, что боевые действия будут продолжаться, по крайней мере, до конца года. Как следствие, прогноз глобального роста ухудшился на 1,1 процентного пункта до 2,8% в годовом исчислении. Другими словами, война уменьшила прогноз мирового ВВП на 1 триллион долларов.

Отмечается, что другие организации предсказывают подобный шок. Международный валютный фонд снизил свой прогноз глобального роста на 1,2 п.п. от начальной отметки в январе до 3,2%.

Прогнозы по ВВП ухудшились для 15 стран G20. В Германии – на два процентных пункта от начальной отметки, до 1,3%. Прежде всего, это обусловлено нарушением цепей и сильной зависимостью страны от российских энергоносителей. Прогнозируемый темп роста Германии является вторым самым низким среди G20, уступая только России.

Некоторым странам удастся, напротив, нарастить темпы роста. Просмотренный прогноз Саудовской Аравии вырос на три процентных пункта до 7,5% — самого высокого показателя в G20. Доходы страны от нефти резко возросли благодаря росту цен на сырьевые товары.

Между тем, прогнозы годового роста для Аргентины и Бразилии — двух крупнейших производителей зерна в Латинской Америке — выросли на 1,3 и 1,2 процентных пункта соответственно. Тем не менее, ожидается, что глобальный рост замедлится еще больше в 2023 году.