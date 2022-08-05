СБУ: бывшему замглавы разведки сообщили о подозрении

Следователи СБУ сообщили о подозрении бывшему заместителю руководителя Главного управления разведки МО Украины. Генерал-майор подозревается в государственной измене, а также в посягательстве на жизнь работника правоохранительного органа и незаконном хранении оружия.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, он передавал российским спецслужбам тайную и полностью тайную информацию об актуальной военно-политической ситуации в Украине.

Кроме этого, передавал оккупантам закрытые данные о мероприятиях, проводимых ВСУ и другими подразделениями украинских Сил обороны для отражения вооруженной агрессии.

Указано, что силовики задержали подозреваемого еще в начале полномасштабного вторжения РФ, во время обысков по месту работы он пытался застрелить сотрудников СБУ, которые прибыли по месту происшествия. Экс-чиновник применил против правоохранителей боевой пистолет Макарова.

Задержанный был заместителем главы ГУР МОУ с 2008 по 2010 годы. Затем работал на разных должностях госслужбы этого ведомства, а также в рядах руководящего состава Государственного космического агентства Украины, добавили в СБУ.

В поле зрения российских спецслужб попал из-за своих прокремлевских взглядов, которые были сформированы в ходе обучения во времена СССР в Москве.

По заданию оккупантов, он собирал секретную информацию, циркулирующую в Минобороны, в том числе ГУ разведки, Национальной академии Сухопутных войск им. Сагайдачного, а также разведданные по деятельности стратегически важных объектов военно-промышленного комплекса Украины.

В настоящее время задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.