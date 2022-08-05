Воздушные силы "не располагают информацией" о передаче Северной Македонией Су-25

Воздушные силы Вооруженных сил Украины "не располагают информацией" о передаче Северной Македонией Украине четырех штурмовых самолетов Су-25, сообщает Европейская правда.

Об этом заявил спикер сил Воздушных сил ВСУ Украины Юрий Игнат на брифинге в пятницу.

"У нас нет сейчас подтверждения от официальных источников ни (Северной) Македонии, ни Министерства обороны Украины относительно передачи этих самолетов.

Это появилось в печати, а у нас всегда люди надежные, бегут впереди поезда, всегда хотят быть первыми, освещать эти события. Пока мы такой информации не обнародовали, не имеем", - сказал Игнат на брифинге.

В четверг СМИ сообщили, что Северная Македония передала Украине четыре штурмовых самолета Су-25, полученных от Киева во время конфликта в 2001 году.

Министерство обороны Северной Македонии по запросу издания МКД не подтвердило и не опровергло информацию, отметив, что решения о предоставлении Украине вооружения будут "рассекречены и представлены в порядке прозрачности".

Во время конфликта в Македонии в 2001 году страна приобрела четыре штурмовика Су-25 у Украины – три одноместных и один двухместный. Весной 2003 года их списали с вооруженных сил из-за отсутствия нужды, а в 2004-м – подготовили для продажи.

Ранее стало известно, что Северная Македония передает Украине советские танки Т-72, ​​которые планировалось снимать с вооружения в ближайшие годы.