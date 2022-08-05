За неделю автомобильный газ на АЗС подешевел еще на одну гривну

За неделю автомобильный газ на АЗС подешевел еще на одну гривну

Средняя цена на сжиженный газ за рабочую неделю (с 29 июля по 5 августа) в сетях АЗС снизилась на 0,97 грн/л – до 28,25 грн/л, сообщает Enkorr.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95".

На станциях ОККО и WOG автогаз подешевел на 0,71 грн/л и 1,25 грн/л до 28,49 и 28,48 грн/л соответственно.

В сети "Укрнафта" продукт подешевел на 0,59 грн/л, до 28,49 грн/л, на станциях "Авиас" и других сетях группы "Приват" – на 0,88 грн/л, до 27,67 грн/л.

Кроме того, на 0,3-4 грн/л подешевел автогаз и в сетях "БРСМ-Нафта", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS и других.

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Снижение цены, как отмечают операторы, обусловлено профицитом ресурса на рынке, из-за чего существенно снизилась цена в группе. По данным А-95, в июле было импортировано 77 тыс. т автогаза, что на 8% больше, чем в июне.

По мнению эксперта "А-95" Артема Куюна, ситуация усугубляется еще одним базовым фактором. В частности, по его словам, потребление автогаза в стране в июле упало минимум вдвое по сравнению с прошлогодним, тогда как количество игроков рынка выросло на 56% (114 юрлиц).

"Так что конкурс продавцов на одного покупателя газа вырос в несколько раз. Наполнение рынка газом из-за понятной логистики и наличия нужной инфраструктуры произошло быстрее остальных продуктов, поэтому минусовые поставки и толкотня (ценовая — ред.) здесь начались раньше", — отмечает эксперт в своей авторской колонке Let's get ready to rumble.

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