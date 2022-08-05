WP: Путин будет просить Эрдогана помочь РФ обойти санкции Запада

На переговорах в Сочи в пятницу президент России Владимир Путин будет просить турецкого визави Реджепа Тайипа Эрдогана помочь обойти санкции Запада в энергетическом и финансовом секторах, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на перехват украинской разведки.

Согласно перехвату, Россия попросила Турцию разрешить ей покупать доли в турецких нефтеперерабатывающих заводах, нефтяных терминалах и резервуарах – это может позволить Москве скрыть происхождение нефти после вступления в силу нефтяного эмбарго ЕС.

Россия также требует, чтобы несколько государственных турецких банков открыли корреспондентские счета для крупнейших российских банков и чтобы российским промышленным производителям было разрешено работать вне свободных экономических зон в Турции.

В обмен на предложения Путин якобы предложит Эрдогану согласие на военную операцию против курдов на севере Сирии, ранее вызывавшую раздражение Москвы из-за поддержки ею Башара Асада.

Как отмечает The Washington Post, подтверждений тому, что Анкара готова принять предложения Москвы, нет. Источники издания с турецкой и западной стороны не подтвердили и не опровергли подлинность перехвата.

Высокопоставленный турецкий чиновник на условиях анонимности заверил, что страна остается "преданной независимости и суверенитету Украины", но напомнил, что Турция "в принципе... присоединяется только к санкциям, вводимым ООН".

В то же время данные западной разведки, которые есть в распоряжении The Washington Post, свидетельствуют, что российские чиновники "ездят по миру, пытаясь найти новых партнеров" – одним из таких партнеров рассматривается Турция.

Газета со ссылкой на осведомленных собеседников добавляет, что Турция уже оказывает определенную помощь России в обходе западного санкционного режима. Да, через турецкую территорию идут поставки для розничной торговли в РФ.

Кроме того, как ранее сообщал Bloomberg, некоторые авиакомпании из России рассматривают возможность перевода своего бизнеса в Турцию во избежание санкций, запрещающих им лизинг и обслуживание и ремонт самолетов.