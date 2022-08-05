Нацбанк прекратил работу более 600 валютных обменников

Нацбанк прекратил работу более 600 валютных обменников
Фото: Telegram

Национальный банк Украины применил меры воздействия к четырем финансовым компаниям, которые осуществляют торговлю валютными ценностями. Так, были отозваны лицензии на торговлю валютными ценностями, а к двум финансовым компаниям применили штрафы и письменные оговорки, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает НБУ.

В частности, "ФК "Константа м", "ДСД Финанс", "24 онлайн" и "Финансовая гарантия" аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства. Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют.

Две компании - " ФК "Финофис" и "24 онлайн" - оштрафованы. Размер штрафа составляет 151 тысяча грн до каждого учреждения за выявленные нарушения Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и Закона Украины "О валюту и валютные операции". Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные оговорки.

Напомним, для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям и операторов почтовой связи, которые осуществляют торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют). Поэтому регулятор начал внеплановые выездные проверки структурных подразделений учреждений, которые имеют лицензии Национального банка на осуществление валютных операций, по вопросам соблюдения ими порядка организации и осуществление торговли валютными ценностями в наличной форме, определенного регулятором.

По состоянию на 4 августа 2022 года Национальный банк осуществил 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений. По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствование в проведении таких проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения. В то же время по результатам безвыездного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими лицензии Национального банка, выявлен ряд грубых нарушений, заключавшихся в осуществлении операций вопреки постановлениям регулятора.

Также Национальный банк Украины установил дополнительные требования относительно этического поведения при урегулировании просроченной задолженности (требования относительно этического поведения). Цель этого шага – защита прав потребителей и иных лиц за обеспечение ответственного отношения со стороны кредитодателя, нового кредитора или коллектора.

Напомним, основным предположением базового сценария макропрогноза Национального банка снижение рисков безопасности до конца 2022 года.

Новости

Популярные темы форума

analytics