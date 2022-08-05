Нацбанк прекратил работу более 600 валютных обменников

Национальный банк Украины применил меры воздействия к четырем финансовым компаниям, которые осуществляют торговлю валютными ценностями. Так, были отозваны лицензии на торговлю валютными ценностями, а к двум финансовым компаниям применили штрафы и письменные оговорки, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает НБУ.

В частности, "ФК "Константа м", "ДСД Финанс", "24 онлайн" и "Финансовая гарантия" аннулированы лицензии за нарушение требований валютного законодательства. Эти компании охватывают около 15% рынка наличного обмена валют и имеют более 600 пунктов обмена валют.

Две компании - " ФК "Финофис" и "24 онлайн" - оштрафованы. Размер штрафа составляет 151 тысяча грн до каждого учреждения за выявленные нарушения Закона Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" и Закона Украины "О валюту и валютные операции". Также к этим двум финансовым компаниям применены письменные оговорки.

Напомним, для минимизации спекуляций на валютном рынке в условиях войны регулятор ужесточил требования к небанковским финансовым учреждениям и операторов почтовой связи, которые осуществляют торговлю валютными ценностями в наличной форме (обмен валют). Поэтому регулятор начал внеплановые выездные проверки структурных подразделений учреждений, которые имеют лицензии Национального банка на осуществление валютных операций, по вопросам соблюдения ими порядка организации и осуществление торговли валютными ценностями в наличной форме, определенного регулятором.

По состоянию на 4 августа 2022 года Национальный банк осуществил 40 проверок структурных подразделений 15 небанковских финансовых учреждений. По результатам таких проверок установлены факты недопущения членов инспекционной группы к проведению внеплановой выездной проверки, препятствование в проведении таких проверок, осуществление валютно-обменных операций без их документального оформления и другие нарушения. В то же время по результатам безвыездного надзора за небанковскими финансовыми учреждениями, имеющими лицензии Национального банка, выявлен ряд грубых нарушений, заключавшихся в осуществлении операций вопреки постановлениям регулятора.

Также Национальный банк Украины установил дополнительные требования относительно этического поведения при урегулировании просроченной задолженности (требования относительно этического поведения). Цель этого шага – защита прав потребителей и иных лиц за обеспечение ответственного отношения со стороны кредитодателя, нового кредитора или коллектора.

Напомним, основным предположением базового сценария макропрогноза Национального банка снижение рисков безопасности до конца 2022 года.