Генерал Марченко: горячая фаза войны закончится до конца года

Генерал-майор Дмитрий Марченко считает, что горячая фаза полномасштабной войны России против Украины закончится до конца года, сообщает Новое время.

Свое мнение он высказал в комментарии журналисту Тарасу Березовцу, который опубликован на его YouTube-канале.

"Я очень редко берусь прогнозировать, но долго она [горячая фаза войны] не будет. Ни они, ни мы долго не потянем. Именно горячая фаза закончится до конца года однозначно" , — заявил Марченко.

Он также сказал, что сроки освобождения временно захваченных территорий, в частности, на юге Украины, зависят от многих факторов, среди которых — поставки обещанного партнерами оружия. По мнению генерала, тактика оккупантов на юге не изменится.

"По тому же плану они хотят наступать на Николаев, но хочу всех успокоить: не надо их бояться, им страшнее, чем нам. Они тоже боятся, надо оказывать сопротивление. Будем их бить и выгонять, это наша земля, мы никого не боимся и никого сюда не будем пускать" , — добавил Марченко.

Дмитрий Марченко до апреля 2022 года руководил обороной Николаева, позже его перевели на другой участок фронта. 27 июля глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что Марченко вернулся в область и будет заниматься улучшением сотрудничества гражданской администрации с военными и работой с партизанами.

Президент Владимир Зеленский 31 июля говорил, что армия страны-террориста РФ пытается усилить позиции в захваченных районах на юге Украины. По словам советника главы МВД Ростислава Смирнова, Россия перебросила на временно захваченные территории на юге Украины 70−90% своих десантно-штурмовых войск.

В украинской разведке также сообщали, что Россия перебрасывает большое количество войск на территорию оккупированного Крыма.

В ОК Юг заявляли, что россияне во временно захваченных южных регионах Украины скоро получат приказ переходить в наступление.