Кабмин конфискует почти тысячу объектов принадлежащих России

В пятницу, 5 августа, правительство конфискует около тысячи объектов, принадлежащих России, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Telegram-канал премьер-министра Дениса Шмыгаля.

"Сегодня Кабмин утвердит указ президента, которым предлагается конфискация 903 объектов, принадлежащих именно российскому государству. 79 позиций - это корпоративные права, 824 позиции - имущество, - рассказал он. - Перечень объектов сформирован. Это сотни зданий, корпоративных прав, земельных участков и финансовых активов".

По его словам, все имущество разделено на три категории.

"Первая категория - это имущество, принадлежащее российскому государству. Вторая категория - это активы, принадлежащие подсанкционным гражданам и компаниям из России. Третья категория - это активы российских банков".

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому Россия и ее резиденты могут лишиться имущества на территории Украины.

Напомним, Верховная рада поддержала предложения президента к закону по повышению эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц. Согласно документу конфискация, имущества тех, кто поддерживает российскую агрессию, будет происходить по решению суда.