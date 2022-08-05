Минфин: Италия предоставила Украине 200 млн евро кредитной помощи

Министр финансов Сергей Марченко и министр экономики и финансов Италии Даниэле Франко подписали кредитный договор на 200 миллионов евро, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Правительство Италии одним из первых поддержало Украину после начала полномасштабного вторжения. И сегодня я рад подписать новый кредитный договор, который поможет украинскому правительству сохранить финансовую стабильность и продолжить обеспечивать первоочередные социальные расходы" , – отметил Марченко.

Отмечается, что кредит предоставляется на льготных условиях – на 15 лет с учетом льготного периода отсрочки погашения кредита сроком 7,5 года и по нулевой процентной ставке.

Денежные средства будут направлены на покрытие расходов на заработную плату педагогических работников учреждений общего среднего образования.