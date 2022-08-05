Нацбанк: золотовалютные резервы Украины замедлили падение до 2% в июле

Золотовалютные резервы Украины по итогам июля составили 22,4 млрд долларов и за месяц сократились всего на 2% – в июне они упали более существенно, сразу на 9%, сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

Сокращение резервов обусловили интервенции НБУ и выплаты по внутренним валютным обязательствам государства, компенсировавшим валютные привлечения.

Интервенции регулятора на межбанке в июле позволили выкупить в резервы 922 млн долларов. При этом НБУ продал 2,1 млрд долларов, что привело к отрицательному сальдо в 1,2 млрд долларов. Уменьшение чистой продажи валюты по сравнению с предыдущими месяцами связано, прежде всего, с повышением официального курса гривны к доллару на 25%.

После установления нового официального курса спрос по безналичным операциям клиентов заметно снизился. Так, с 22 июля и до конца месяца ежедневно на межбанке фиксировалось чистое предложение в объеме от 40 млн долл. до 70 млн долл. в день.

Кроме того, регулятор в июле "напечатал" для правительства лишь 30 млрд грн против 105 млрд грн в июне, что тоже способствовало уменьшению давления на резервы.

Валютные поступления на счета Украины в июле достигли 1,6 млрд долларов, из которых 1 млрд долл. поступил от Германии, а 514,0 млн долл. – от размещения валютных гособлигаций.

На обслуживание и погашение госдолга в валюте было направлено 677,0 млн долл., из которых 630,0 млн долл. – на ОВГЗ, а 47 млн долл. – на расчеты с другими кредиторами.

Также на объем резервов повлияла переоценка финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курсов валют. В прошлом месяце их стоимость снизилась на 107,9 млн. дол.

Текущий объем интернациональных резервов обеспечивает финансирование 3,5 месяца грядущего импорта. Этого достаточно для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напоминаем:

Резервы Украины ежемесячно падают после начала полномасштабной войны, за исключением марта, когда действовали строгие ограничения на валютные операции. Так, в марте они выросли на 2%, после чего упали в апреле на 4%, а в мае – на 7%.

По итогам июня резервы Украины снизились сразу на 9% до 22,8 млрд. долларов.