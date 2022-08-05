Генштаб: ВСУ отбили атаку врага в направлении Марьинки
Российские захватчики пытались вести штурм в направлении Марьинки и попытались наступать в направлении Лозового, но успеха не имели и под натиском ВСУ отошли, сообщает Украинская правда.
Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.
На Северском направлении противник удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения войск Западного военного округа.
Проводит инженерное оборудование позиций и установку систем видеонаблюдения.
Из артиллерии оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Железный Мост и Гремяч на Черниговщине и Стариковое Сумской области.
На Слобожанском направлении враг сосредотачивает усилия на недопущении создания силами обороны благоприятных условий для возобновления наступления.
На Харьковском направлении враг задействовал ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов районов 6 населенных пунктов. В частности, Харькова.
На Славянском направлении противник активных наступательных действий не вел, производил огненное поражение из артиллерии разных типов вблизи Богородичного, Долины, Дибривного, Великой Камышевахи и Родного.
На Донецком направлении враг сосредотачивает усилия в районах Бахмута и Авдеевки.
Оккупанты пытаются создать благоприятные условия для установления контроля над Соледаром и Бахмутом и оттеснить украинские войска от западной окраины Донецка.
На Краматорском и Бахмутском направлениях враг задействовал танки, ствольную и реактивную артиллерию для обстрелов неподалеку от Северского, Григорьевки, Верхнекаменского, Бахмута, Зайцева, Соледара, Яковлевки и Кодемы. Нанес авиаудар возле Вершины.
Наступательными действиями оккупанты пытались захватить выгодные рубежи и улучшить тактическое положение в районах Бахмута, Зайцева и Вершины, но успеха не имели и отошли.
На Авдеевском направлении зафиксированы артобстрелы возле Авдеевки, Новобахмутовки, Невельского, Нетайлового и Красногоровки.
Враг безуспешно пытался продвинуться в направлении Красногоровки, Авдеевки и Песков.
На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне обстреливали из танков, ствольной и реактивной артиллерии районы 11 населенных пунктов.
Украинские воины успешно отразили очередной вражеский штурм в направлении Марьинки и заставили врага бежать.
Оккупанты провели разведку БПЛА в районах Запорожья и Новоселовки Второй.
На Южнобужском направлении россияне имеющимися средствами огневого поражения пытаются удержать занятые позиции и не допустить создания нашими подразделениями благоприятных условий для контрнаступления.
Враг обстреливал районы 14 населенных пунктов. Задействовал авиацию для ударов недалеко от Лозового, Великого Артакового и Андреевки.
Противник предпринял попытку наступления в направлении Лозового, но получил решительный отпор от украинских воинов и отошел.
Для выявления украинских позиций и коррекции огня артиллерии враг активно применяет БПЛА.
В акваториях Черного и Азовского морей корабельная группировка противника основные усилия сосредотачивается на поддержании сухопутной группировки, блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражении военных объектов и элементов инфраструктуры на глубине территории Украины.
В готовности к применению высокоточного оружия находятся 4 носителя крылатых ракет морского базирования.