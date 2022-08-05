Болгария остановила выдачу виз для туристов и владельцев недвижимости из РФ

Консульская служба Болгарии на неопределенный срок остановила приём документов от россиян на туристические визы и визы для владельцев недвижимости, сообщает Европейская правда.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

По информации туроператоров, консульство Болгарии в Москве известило их о временной приостановке приема документов на туристические визы и визы для владельцев недвижимости в "чрезвычайной ситуации".

Причина – объявление в пятницу, 5 августа, персонами нон грата 14 сотрудников диппредставительства и консульских учреждений Болгарии в России.

Визовые центры Болгарии в Москве, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге (включая региональные визовые центры) по "техническим причинам" не принимают заявления с оплатой консульского сбора с 25 марта. Документы могли подать только заявители, которые освобождены от уплаты консульского сбора.

В других случаях, в том числе с целью получения виз под туристические поездки в Болгарию, россияне с конца марта обращались в генеральные консульства Болгарии в указанных трех городах.

5 августа МИД РФ объявил персонами нон грата 14 болгарских дипломатов.

Дипломатическая напряженность между Болгарией и Россией обострилась после того, как правительство в Софии приняло решение о высылке 70 сотрудников российской дипмиссии.

Российские дипломаты и официальные лица вылетели в Москву в начале июля.