В Кремле рассказали, о чем были переговоры Путина и Эрдогана

Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в Сочи закончились. Они длились чуть больше четырех часов, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает сайт Кремля.

По словам прессекретаря Путина Дмитрия Пескова, президенты по итогам переговоров приняли совместное заявление.

Как сообщает сайт Кремля, в начале встречи Путин заявил, что президенты поговорят о совместных крупных проектах - таких как строительство атомной электростанции "Аккую" работу "Турецкого потока", который, по словам российского президента, поставляет российский газ "не только для потребителей в Турцию, но и для потребителей в Европе".

Путин также поднял вопрос поставки украинского зерна из черноморских портов.

Также он добавил, что стороны обсудят "вопросы безопасности в регионе, прежде всего сирийский кризис".

Обсуждал ли Путин с Эрдоганом войну в Украине, пока информация отсутствует.

Напомним, российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций. Первыми на очереди являются вопросы нефти и открытия счетов в банках.