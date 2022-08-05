В Кремле рассказали, о чем были переговоры Путина и Эрдогана
Переговоры президентов Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и России Владимира Путина в Сочи закончились. Они длились чуть больше четырех часов, сообщает РБК-Украина.
По словам прессекретаря Путина Дмитрия Пескова, президенты по итогам переговоров приняли совместное заявление.
Как сообщает сайт Кремля, в начале встречи Путин заявил, что президенты поговорят о совместных крупных проектах - таких как строительство атомной электростанции "Аккую" работу "Турецкого потока", который, по словам российского президента, поставляет российский газ "не только для потребителей в Турцию, но и для потребителей в Европе".
Путин также поднял вопрос поставки украинского зерна из черноморских портов.
Также он добавил, что стороны обсудят "вопросы безопасности в регионе, прежде всего сирийский кризис".
Обсуждал ли Путин с Эрдоганом войну в Украине, пока информация отсутствует.
Напомним, российские власти обратились к Турции за помощью в обходе санкций. Первыми на очереди являются вопросы нефти и открытия счетов в банках.