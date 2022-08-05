Зеленский потребовал ввести жесткие санкции против атомной отрасли РФ

После обстрелов оккупантов Запорожской АЭС президент Владимир Зеленский требует, чтобы против российской атомной отрасли применили жесткие санкции, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит видеообращение Зеленского.

"Сегодня оккупанты создали очередную чрезвычайно рискованную ситуацию для всей Европы – они обстреляли Запорожскую АЭС, причем дважды в день. Это самая большая атомная станция на нашем континенте. И любые обстрелы этого объекта – это откровенное и дерзкое преступление, это акт террора.

Россия должна отвечать уже за сам факт создания угрозы АЭС. И это не только еще один аргумент в пользу признания России государством – спонсором терроризма.

Это аргумент и в пользу того, чтобы применить жесткие санкции против всей российской атомной отрасли – от Росатома до всех связанных компаний и лиц. Это вопрос сугубо безопасности.

Тот, кто создает ядерные угрозы другим народам, сам точно не способен безопасно использовать атомные технологии".