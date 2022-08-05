Bloomberg: Китай хочет ужесточить ограничения для экспорта из Тайваня

Власти Китая планируют ужесточить ограничения для экспорта продукции, произведенной на Тайване. Сейчас в коммунистической партии идет обсуждение, пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

"Продукция, обозначенная как произведенная в Китайской республике (Тайвань - ред.), не сможет ввозиться на рынок материкового Китая" , - говорится в публикации.

При этом в Пекине не хотят, чтобы Тайвань использовал в качестве официального названия на маркировке надпись "Китайская республика" (вместо КНР - ред.).

Поскольку коммунистическая власть в материковом Китае считает остров частью своей территории.

Источники Bloomberg указывают, что эта идея не является новой. Китайские правила маркировки для тайваньского импорта впервые были объявлены в 2015 году, но до сих пор они строго не соблюдались.

Риск заключается в том, что продукты из Тайваня будут конфискованы, если компании не изменят свою маркировку в соответствии с правилами коммунистического правительства КНР.

Интересно, что экспорт из Тайваня в Китай значительно превышает импорт из материка.

Напомним, Китай заблокировал импорт цитрусовых, рыбы и некоторых других продуктов питания из Тайваня в ответ на визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров.