Китай объявил о прекращении сотрудничества с США: реакция Белого дома

Китай 5 августа объявил о прекращении сотрудничества с США по ряду важных вопросов, в частности по изменениям климата. В Белом доме такой шаг назвали "безответственным", пишет Олег Васкив, РБК-Украина.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Чиновник отметил, что, обрывая контакты с США, Китай создает проблему для всего мира. Ведь изменение климата не знает географических границ.

"Крупнейший в мире загрязнитель парниковыми газами сейчас отказывается обсуждать важнейшие шаги, которые ему необходимо сделать для преодоления климатического кризиса, которая поражает наших партнеров - от повышения уровня воды на островах Тихого океана до лесных пожаров в Европе" , - подчеркнул Кирби.

Китай прекратил контакты в военной сфере

Представитель Белого дома не обошел стороной и решение Китая о прекращении контактов в военной сфере. По его словам, это решение усиливает вероятность конфронтации.

"Эти контакты на самом деле очень важны, поскольку помогают уменьшить риск просчетов и неправильного восприятия. Это особенно актуально теперь, когда Китай предпринимает провокационные и эскалационные шаги" , - указал он.

В то же время Кирби добавил, что США продолжат поддерживать военные контакты "на самом высоком уровне", несмотря на то, что Пекин приостановил несколько соглашений.

Напомним, Китай проводит военные учения вокруг Тайваня с использованием современного оружия, в частности, гиперзвуковых ракет DF-17 и истребителей-невидимок J-20.

В свою очередь в Пентагоне одобрили решение оставить на неопределенное время авианосец USS Ronald Reagan у берегов Тайваня для наблюдения за ситуацией.