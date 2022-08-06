Рабочая неделя в 60 часов не для всех: как изменилось законодательство

Новым законом об оптимизации трудовых отношений предусмотрено, что нормальная продолжительность рабочего времени в период военного положения может быть увеличена до 60 часов в неделю. Но только для работников, занятых на объектах критической инфраструктуры (в оборонной сфере, сфере обеспечения жизнедеятельности населения), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом говорится в комментарии Минэкономики к закону 2352-IX.

Как отмечается в комментарии, обновленная редакция уточняет, что увеличение длительности рабочего времени в период военного положения до 60 часов в неделю является правом работодателя и не предусматривает установление такой продолжительности для всех в обязательном порядке.

В то же время изменениями определено, что такое решение может быть принято исключительно в отношении организации труда работников, занятых на объектах критической инфраструктуры.

Объектами критической инфраструктуры в соответствии со статьей 1 Закона "О критической инфраструктуре" являются объекты инфраструктуры, системы, их части и их совокупность, которые являются важными для экономики, национальной безопасности и обороны, нарушение функционирования которых может нанести вред жизненно важным национальным интересам, отметили в министерстве.

Напомним, законом об организации трудовых отношений в условиях военного положения, принятым в марте 2022 года было установлено, что нормальная продолжительность рабочего времени работников в период военного положения не может превышать 60 часов в неделю (вместо 40 часов). Однако увеличение продолжительности рабочего времени было правом, а не обязанностью работодателя.