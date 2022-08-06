ОВА: войска РФ за сутки убили пятерых гражданских в Донецкой области

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. Оккупанты за минувшие сутки убили пятерых гражданских, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Об этом заявил главы Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 5 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Опытном, 1 в Авдеевке, 1 в Соледаре и 1 в Первомайском. Еще 14 человек получили ранения." , - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 690 человек, еще 1773 гражданских получили ранения. Эти цифры указаны без жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, по данным Генштаба, на Донецком направлении враг наступает с двух сторон, основные усилия сконцентрированы на Бахмутском и Авдеевском направлениях. На этом участке фронта также активно применяется штурмовая и армейская авиация.