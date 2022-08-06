Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 06.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 41 900 (+250) человек ликвидировано;
- танков - 1802 (+10);
- боевых бронированных машин - 4051 (+19);
- артиллерийских систем - 955 (+5);
- РСЗО - 260;
- средств ПВО - 127 (+4);
- самолетов - 223;
- вертолетов - 191;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 744 (+2);
- крылатых ракет - 182;
- кораблей/катеров - 15;
- автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6);
- специальной техники - 85 (+2).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.