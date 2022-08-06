Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 06.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 41 900 (+250) человек ликвидировано;

танков - 1802 (+10);

боевых бронированных машин - 4051 (+19);

артиллерийских систем - 955 (+5);

РСЗО - 260;

средств ПВО - 127 (+4);

самолетов - 223;

вертолетов - 191;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 744 (+2);

крылатых ракет - 182;

кораблей/катеров - 15;

автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6);

специальной техники - 85 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.