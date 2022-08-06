Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине

Генштаб сообщил о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине в живой силе и технике.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 06.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 41 900 (+250) человек ликвидировано;
  • танков - 1802 (+10);
  • боевых бронированных машин - 4051 (+19);
  • артиллерийских систем - 955 (+5);
  • РСЗО - 260;
  • средств ПВО - 127 (+4);
  • самолетов - 223;
  • вертолетов - 191;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 744 (+2);
  • крылатых ракет - 182;
  • кораблей/катеров - 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2970 (+6);
  • специальной техники - 85 (+2).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.

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