Данилов о сроках контрнаступления ВСУ: давайте наберемся терпения

Сроки контрнаступления Вооруженных сил Украины определяют военные во главе с верховным главнокомандующим, а "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации на фронте, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексея Данилова в интервью ТРК "Киев"

"Давайте будем спокойно относиться к этим вещам, когда это (контрнаступление – ред.) будет происходить. Военные знают свое дело, знают, когда им нужно начинать, И главное, как быстро, как с наименьшим количеством потерь делать полезное дело для нашей страны: освобождать наши территории от оккупанта" , - сказал Данилов.

По его словам, так называемые "диванные" эксперты не владеют информацией о реальной ситуации.

Секретарь СНБО отметил, что "надо набраться терпения и увидеть все это своими глазами".