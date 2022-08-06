Прокуратура: жители Бахмута и Славянска передавали данные о перемещении ВСУ

В Донецкой области задержали две российские агентурные сети, которые разведывали позиции ВСУ вблизи восточного фронта и передавали эти данные врагу, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщениях Донецкой областной прокуратуры и Службы безопасности Украины.

"Жителям г. Бахмута и г. Славянска, которые обоснованно подозреваются в несанкционированном распространении информации о перемещении и расположении Вооруженных Сил Украины, избраны меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в суммах 744 300 грн и 189 48 грн (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины)" , – говорится в сообщении прокуратуры.

По данным следствия, в июле 2022 года двое граждан Украины через мессенджеры писали в пророссийски настроенных группах информацию о находившихся на территории Донецкой области военнослужащих ВСУ.

Подозреваемые распространяли данные о перемещениях военной техники и транспортных средств, а также мест дислокации украинских защитников.

Арестованным грозит лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Фото: СБУ

Еще одну российскую агентурную сеть из 6 жителей Донецкой области ликвидировала СБУ.

Группа лиц, завербованных после начала полномасштабного вторжения РФ, собирала разведданные о дислокации и перемещении подразделений ВСУ в Славянске, Краматорске и Покровском районе области.

Кроме того, подозреваемые "докладывали" о последствиях вражеских ракетно-бомбовых ударов, артиллерийских обстрелов региона и масштабах разрушений жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.

Сейчас всем задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений против государственной безопасности Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.