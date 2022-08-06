ОВА: в Луганской области заставляют людей за еду идти на "референдум"
На захваченных территориях Луганской области россияне под видом предоставления продуктов питания проводят среди жителей агитацию в поддержку псевдореферендума, сообщает Новое время.
Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
По его словам, такая ситуация сложилась в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах этих общин.
"Оккупанты фактически уничтожили эти города, сделали бездомными сотни тысяч людей, 90% из которых эвакуировались. Многие из оставшихся живут в подвалах и укрытиях. Сначала их освободили от всего, а теперь вынуждают явиться на псевдореферендум", — написал Гайдай.
Он отметил, что сейчас в Луганской области активизирована «агитационно-разъяснительная составляющая» подготовки к референдуму о вхождении региона в состав РФ.
"Оккупационная власть и коллаборантское общественное движение под видом предоставления продуктов питания или строительных материалов организуют встречи с населением недавно захваченных территорий области. Выманивают персональные данные, призывают идти на так называемый референдум, вынуждая людей обменивать волю на еду, питьевую воду и OSB-плиты", — подчеркнул глава ОВА.