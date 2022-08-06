ОВА: в Луганской области заставляют людей за еду идти на "референдум"

На захваченных территориях Луганской области россияне под видом предоставления продуктов питания проводят среди жителей агитацию в поддержку псевдореферендума, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, такая ситуация сложилась в Лисичанске, Северодонецке, Попасной, Рубежном, Горском, Золотом и населенных пунктах этих общин.

"Оккупанты фактически уничтожили эти города, сделали бездомными сотни тысяч людей, 90% из которых эвакуировались. Многие из оставшихся живут в подвалах и укрытиях. Сначала их освободили от всего, а теперь вынуждают явиться на псевдореферендум" , — написал Гайдай.

Он отметил, что сейчас в Луганской области активизирована «агитационно-разъяснительная составляющая» подготовки к референдуму о вхождении региона в состав РФ.