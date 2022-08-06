В Нацбанке поддержали идею о введении налога на покупку валюты

Национальный банк Украины выступил в поддержку введения в Украине налога в размере 10% на покупку валюты для осуществления импортных операций, сообщает Экономическая правда.

Об этом говорится в ответе НБУ на запрос издания.

"С точки зрения Национального банка, как органа ответственного за стабильность гривны, дополнительные налоги на импорт в текущих условиях должны рассматриваться как меры по усилению конкурентоспособности отечественных производителей, снижению оттока валюты из страны, уравновешению платежного баланса и сокращению дефицита бюджета" , — отметили там.

В регуляторе добавили, что разработка налога находится в компетенции Министерства финансов, однако специалисты НБУ также вовлекаются в этот процесс, учитывая потенциально важную роль банков в администрировании такого налога.

Накануне заместитель председателя налогового комитета Рады Ярослав Железняк сообщил, что в Минфине разрабатывается налог в размере 10% на покупку валюты для импорта всех товаров и услуг.