ОВА: оккупанты ночью ударили по многоэтажке в Константиновке

В ночь на 6 августа российские войска обстреляли многоэтажку в Константиновке в Донецкой области, один из подъездов дома разрушен, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Facebook.

"Россияне нанесли удар по пятиэтажке – обрушился один подъезд. Спасателям удалось достать из него семь человек: двоих достали из-под завалов и еще пятерых спустили из заблокированных квартир" , - говорится в сообщении.

По предварительной информации, погибших в результате обстрелов нет.

Кириленко отметил, что большинство жителей подъезда своевременно эвакуировались — иначе последствия могли быть значительно страшнее.