Энергоатом: персонал Запорожской АЭС ликвидирует последствия ударов

После обстрелов российскими войсками Запорожской АЭС персонал станции начал ликвидировать последствия повреждений азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса, при этом сами находящиеся на АЭС оккупанты заняли все подвальные помещения, где скрываются от обстрелов, лишая персона укрытия, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении НАЭК "Энергоатом".

"В настоящее время последствия повреждений азотно-кислородной станции и объединенного вспомогательного корпуса, которые попали во время обстрелов 5 августа, ликвидируются. Персонал ЗАЭС нашел возможность безопасно работать в таких условиях" , – говорится в сообщении.

Также сообщается, что российские военные на Запорожской АЭС заняли все подвальные помещения, где прячутся от обстрелов. Украинский персонал к этим помещениям не имеет доступа, в случае новых обстрелов у людей нет укрытия.