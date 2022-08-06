Эрдоган снова предложил Путину провести встречу с Зеленским

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил главе Кремля встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

С таким заявлением турецкий президент выступил перед журналистами, отвечая на вопросы по итогам персональной встречи с Путиным в Сочи.

Эрдоган привел удачный, по его мнению, пример переговоров в Стамбуле, приведший к соглашению по "зерновому коридору".

"Несмотря на трудности, я верю в то, что кризис (война РФ против Украины - ред.) будет решен за столом переговоров. Я еще раз напомнил Путину, что мы можем принять его встречу с Зеленским. Мы будем продолжать свои намерения" , - сказал президент Турции.

Напомним, о намерении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана провести встречу президентов Украины Владимира Зеленского и России Владимира Путина уже сообщается не впервые.

Турецкий лидер неоднократно заявлял о своей инициативе, а также о том, что обращался к Путину по этому вопросу.

В то же время в Кремле всегда уклоняются от прямого вопроса на готовность к таким переговорам, постоянно заявляя о необходимости тщательной подготовки и "выполнении их условий".