В Украине снимут почти все ограничения на фондовом рынке

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) снимает почти все ограничения на проведение операций на рынках капитала и организованных товарных рынках, которые были введены 24 февраля 2022 года в связи с вооруженным нападением России на Украину и введением военного положения, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в сообщении комиссии, решение принято в поддержку действий правительства по восстановлению экономики и вступит в силу с 8 августа.

"В течение пяти месяцев войны рынки капитала и товарные рынки работали в ручном режиме. Регулятор внимательно отслеживал и анализировал результаты каждой разрешенной операции. При мирной жизни - это нонсенс, но война продиктовала свои условия. Благодаря индивидуальному подходу и умеренной позиции мы смогли побороть панические настроения, сохранить активы и не допустить дефолты по ряду ценных бумаг" , - отметил глава НКЦБФР Руслан Магомедов.

Глава комиссии добавил, что стоит помнить - война продолжается и деятельность на рынках капитала должна проводиться максимально взвешенно.

Напомним, Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) остановила оборот всех ценных бумаг. Решение принято на внеочередном заседании 24 февраля. Остановка не касается операций необходимых для осуществления: Национальным банком монетарной и денежно-кредитной политики; Министерством финансов операций по обслуживанию государственного долга.