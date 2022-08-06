Генсек ООН предупредил об угрозе ядерной войны
Угроза применения ядерного оружия все больше набирает обороты. Мир должен навсегда отказаться от этого вида вооружения, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.
Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления в Японии.
С таким призывом он выступил во время речи по случаю 77-й годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы.
"Кризисы с серьезным ядерным подтекстом быстро распространяются - от Ближнего Востока до Корейского полуострова и российского вторжения в Украину. Человечество играет с заряженным ружьем", - заявил Гутерреш.
Генсек ООН подчеркнул, что новые гонки вооружений все больше набирают обороты, мировые лидеры увеличивают запасы ядерного оружия стоимостью сотни миллиардов долларов и сейчас почти 13 тысяч единиц ядерного оружия хранятся в арсеналах по всему миру.
Он заявил, что ядерное оружие должно быть "навсегда стерто с лица земли".
"Страны, обладающие ядерным оружием, должны взять на себя обязательство "не использовать ее первыми" и уверить другие державы, что они не будут или не будут угрожать применить ядерное оружие против них", - добавил Гутерреш.