Генсек ООН предупредил об угрозе ядерной войны

Угроза применения ядерного оружия все больше набирает обороты. Мир должен навсегда отказаться от этого вида вооружения, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш во время выступления в Японии.

С таким призывом он выступил во время речи по случаю 77-й годовщины ядерной бомбардировки Хиросимы.

"Кризисы с серьезным ядерным подтекстом быстро распространяются - от Ближнего Востока до Корейского полуострова и российского вторжения в Украину. Человечество играет с заряженным ружьем" , - заявил Гутерреш.

Генсек ООН подчеркнул, что новые гонки вооружений все больше набирают обороты, мировые лидеры увеличивают запасы ядерного оружия стоимостью сотни миллиардов долларов и сейчас почти 13 тысяч единиц ядерного оружия хранятся в арсеналах по всему миру.

Он заявил, что ядерное оружие должно быть "навсегда стерто с лица земли".