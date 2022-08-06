МИД подтвердил аннулирование диппаспортов более 200 нардепов

Министерство иностранных дел Украины аннулировало дипломатические паспорта 225 народных депутатов, поскольку они не вернули документы на хранение своевременно, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении МИД Украины.

Отмечается, что за последние месяцы министерство несколько раз обращалось к нардепам с просьбой вернуть диппаспорта и взаимодействовало с Верховной радой для организации этого процесса.

"Последний раз мы просили сдать паспорта в течение июля. Все наши призывы были проигнорированы. Соответственно, руководствуясь законодательством Украины, МИД Украины признал недействительными 225 дипломатических паспортов народных депутатов, которые не были своевременно возвращены в МИД на хранение" , - сообщают в пресс-службе.

Указано, что диппаспорта выдаются депутатам исключительно для осуществления официальных командировок.

В соответствии с положением о дипломатическом паспорте, после возвращения из командировки в 10-дневный срок паспорта должны быть возвращены в МИД на хранение. При этом отмечается, что диппаспорта не могут использоваться для частных поездок ни при каких обстоятельствах.

Так, МИД уверяет, что безотлагательно выдаст диппаспорта тем депутатам, которые будут отбывать в официальные командировки от Верховной Рады.