Байден получил отрицательный тест на COVID-19

Президент США Джо Байден получил отрицательный тест на коронавирус, пишет Сергей Новиков, РБК-Украина.

В письме лечащего врача говорится о том, что у Байдена хорошее самочувствие. С учетом так называемого "рикошета", когда у него выявили коронавирус после отрицательного теста, ему ежедневно делают тесты на антиген. Сегодня был получен отрицательный результат.

"Из соображений осторожности президент продолжит свои строгие меры изоляции в ожидании второго отрицательного теста" , - отметил он.

Напомним, в конце июля у Байдена выявили COVID после серии отрицательных тестов. В общей сложности американский президент болеет более двух недель.

Так называемый "рикошет" COVID-позитивности наблюдается у небольшой части пациентов, которые принимают препарат плаксовид. Именно его давали лидеру США.