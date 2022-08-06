Эрдоган: турецкие банки будут работать с российскими картами "Мир"

Пять турецких банков начали процесс, по окончанию которой они будут поддерживать операции через российскую платежную систему "Мир", пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Об этом пишет Bloomberg.

Как заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган, это будет облегчением как для российских туристов, так и для самой Турции. По его словам, в работе по переходу на систему "Мир" уже есть серьезные подвижки.

Отметим, Турция осудила военное вторжение России в Украину, но воздержалась от присоединения к санкциям США и Европы. Она продолжает импортировать энергоресурсы, а также планирует многомиллиардные совместные проекты.

Напомним, ранее сообщалось, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным турецкий лидер согласился на оплату за газ в российских рублях.