Названа предварительная причина ДТП с польским автобусом в Хорватии

Правоохранители начали устанавливать причину ДТП, которое произошло утром в Хорватии и унесло жизни 12 человек, пишет Дмитрий Браславский, РБК-Украина.

Начальник дорожной полиции Хорватии Иосиф Матайя сообщил, что осмотр места аварии завершен, обломки автобуса изъяты, движение на автомагистрали восстановлено.

"Возможно, водитель заснул, что у него проблемы со здоровьем, но лучше оставить эти теории и дождаться результатов расследования, чтобы точно знать, как произошла авария" , - добавил он.

В польском МИД пояснили, что на борту автобуса, который сегодня утром попал в аварию в Хорватии, находились 2 водителя и 42 паломники, в основном из Соколува, Конина и Єдльні. Автобус отправился вчера из Ченстоховы в Меджугорье. Паломничество организовано Управлением Братства св. Иосифа.

Государственный секретарь Министерства иностранных дел Шимон Шинковский, назвал аварию трагедией и для Великобритании, ибо паломники из их провинции составляли почти половину пассажиров.