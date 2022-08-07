Израиль объявил о нейтрализации военного руководства "Исламского джихада"

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла успешный удар по объектам радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа и "нейтрализовала" высокопоставленное военное руководство группировки, сообщает Deutsche Welle.

Такие данные привел начальник оперативного управления израильской армии, генерал-майор Одед Басиок.

"Высокопоставленное руководство военного крыла "Исламского джихада" в Газе нейтрализовано" , - заявил Басиок, не объяснив, что именно означает термин "нейтрализовано".

Каких-либо подтверждений со стороны группировки пока не последовало.

Накануне Израиль сообщил об убийстве одного из командиров "Исламского джихада" - Тайсира аль-Джаабари, а также еще 15 террористов - в результате авиаударов по объектам в секторе Газа. Израиль 6 августа наносил удары по военным объектам и местам запуска ракет на территории сектора Газа, указали в ЦАХАЛ.

Палестино-израильский конфликт обострился 1 августа после того, как израильские военные арестовали лидера "Исламского джихада" на Западном берегу реки Иордан Бассема Саади. После этого Израиль объявил о начале операции "Рассвет" и нанес воздушные удары по целям в секторе Газа. По словам премьер-министра Израиля Яира Лапида, удары ЦАХАЛа сорвали атаку на Израиль, которую поддерживаемая Ираном группировка планировала провести в ответ на арест Саади.