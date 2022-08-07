Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции

Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции

Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на 400 млрд долларов, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

В частности, согласно законопроекту предполагается снизить государственные затраты на здравоохранение для граждан, а также по защите климата.

Кроме того, Сенат хочет увеличить налоги для крупного бизнеса, в первую очередь, для крупнейших американских корпораций.

За счет повышения налогов и сокращения расходов планируется обеспечить необходимые для снижения инфляции средства.

С инициативой подобных предложений выступила Демократическая партия.

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