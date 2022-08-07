Сенат США рассматривает пакет инициатив по снижению инфляции на 400 млрд долларов, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

В частности, согласно законопроекту предполагается снизить государственные затраты на здравоохранение для граждан, а также по защите климата.

Кроме того, Сенат хочет увеличить налоги для крупного бизнеса, в первую очередь, для крупнейших американских корпораций.

За счет повышения налогов и сокращения расходов планируется обеспечить необходимые для снижения инфляции средства.

С инициативой подобных предложений выступила Демократическая партия.