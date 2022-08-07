Комендантский час в Николаеве: когда закончится

Усиленный комендантский час в Николаеве перестанет действовать уже завтра, 8 августа. Жители смогут свободно передвигаться по городу с 05:00 утра, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Город закрыли на выходные

Глава Николаевской области Виталий Ким в пятницу заявил, что подписал указ, согласно которому 5 августа в 23:00 затяжной комендантский час начинается и 8 августа в 05:00 заканчивается.

Фактически, как пояснил Ким, Николаев закрыли на выходные полностью, разрешив горожанам прогулки с детьми только у своих домов, а также выгул собак. При этом необходимо иметь при себе документы.

Что с транспортом

Позже мэр Николаева Александр Сенкевич сообщил, транспорт в городе во время выходных (соответственно 6 и 7 августа не будет работать). А как только комендантский час закончится, то транспорт возобновит свою работу по графику.

Почему город закрыли

Отметим, как еще ранее заявлял Ким, город планируют на некоторый период закрыть с целью выявление предателей и коллаборантов.

Так, проведение спецоперации по поиску людей, которые помогают российским военным, анонсировал глава Николаевской ОВА еще во время видеообращения 20 июля.

Перед этим Ким сообщал, что сообщение о предателях горожане активно присылают и каждое такое обращение будут "отрабатывать".