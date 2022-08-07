ОВА: оккупанты обстреляли Днепропетровскую область, повреждены десятки домов

В течение ночи 7 августа российские войска четырежды обстреливали Никопольский и Криворожский районы Днепропетровской области, сообщает Новое время.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Так, на Никопольский район за ночь российская армия направила 60 снарядов из "Градов".

В Марганце пострадали два человека. 64-летний мужчина с ранениями в больнице.

В городе повреждены около 50 частных домов, несколько автомобилей и автобусная остановка. Обстрелом задел газопровод и электросеть. Несколько тысяч жителей остались без света. На месте работают электрики.

В Красногригорьевской общине без жертв и разрушений.

По Криворожскому району враг ударил из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Под огонь попали Зеленодольская и Апостоловская общины – обошлось без пострадавших.