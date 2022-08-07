Делегация из Литвы прибыла на Тайвань

Литовская делегация во главе с замминистра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчукевичуте прибыла с визитом на Тайвань, сообщает Европейская правда.

"Желаем замминистру транспорта и коммуникаций Литвы продуктивного пятидневного пребывания, направленного на укрепление стратегического сотрудничества и деловых связей в передовых секторах завтрашнего дня" , - заявило тайваньское министерство иностранных дел в своем Twitter.

The heartiest of #Taiwan???????? welcomes to @vaiciukeviciute & her delegation! We wish #Lithuania's???????? deputy minister of transport & communications a highly productive 5-day stay aimed at strengthening strategic cooperation & business tie-ups in the cutting-edge sectors of tomorrow. pic.twitter.com/qWLgoNNKJL — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) ???????? (@MOFA_Taiwan) August 6, 2022

Ранее ведомство опубликовало пресс-релиз, в котором говорилось, что Вайчукевичуте возглавит делегацию из 11 человек с пятидневным визитом на Тайвань. В состав делегации, по сообщению, должны были войти литовские официальные лица и представители отрасли электробусов.

Делегация намерена посетить тайваньские транспортные агентства и ведущих производителей электрических автобусов, чтобы изучить возможности сотрудничества в области производства электрических автобусов, интеллектуальных и экологически чистых транспортных средств, а также продемонстрировать солидарность между двумя демократическими союзниками и создать отраслевые цепочки в двух странах.

Это уже третий визит на уровне замминистра Литвы на Тайвань за последнее время.

12 июня остров посетил заместитель министра экономики и инноваций, а 22 июня – заместитель министра сельского хозяйства.

Как сообщалось, Литва стала единственным государством ЕС, публично одобрившим визит Спикерки палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

В прошлом году в Вильнюсе открыли официальное представительство Тайваня, после чего Пекин отозвал из Литвы своего посла.