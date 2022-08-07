В МВД назвали единственную область, в которую не прилетали вражеские ракеты

Единственной областью в Украине, где не было "прилетов" с начала полномасштабного российского вторжения, является Черновицкая. Больше всего же от атак пострадали Луганская и Донецкая области, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.