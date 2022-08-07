Генштаб: РФ потеряла в Украине более 42 тысяч военных

Генштаб: РФ потеряла в Украине более 42 тысяч военных
Фото: Facebook

С начала полномасштабного вторжения в Украине погбли более 42 тысяч российских военных.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба ВСУ.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 07.08 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 42 200 (+300) человек ликвидировано;
  • танков - 1805 (+3);
  • боевых бронированных машин - 4055 (+4);
  • артиллерийских систем - 958 (+3);
  • РСЗО - 260;
  • средств ПВО - 132 (+5);
  • самолетов — 223;
  • вертолетов - 191;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 (+6);
  • крылатых ракет - 182;
  • кораблей/катеров — 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2978 (+8);
  • специальной техники - 86 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.

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