Генштаб: РФ потеряла в Украине более 42 тысяч военных

С начала полномасштабного вторжения в Украине погбли более 42 тысяч российских военных.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба ВСУ.

Общие потери противника за время войны с 24.02 по 07.08 ориентировочно составили:

личного состава - около 42 200 (+300) человек ликвидировано;

танков - 1805 (+3);

боевых бронированных машин - 4055 (+4);

артиллерийских систем - 958 (+3);

РСЗО - 260;

средств ПВО - 132 (+5);

самолетов — 223;

вертолетов - 191;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 (+6);

крылатых ракет - 182;

кораблей/катеров — 15;

автомобильной техники и автоцистерн — 2978 (+8);

специальной техники - 86 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.