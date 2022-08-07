Генштаб: РФ потеряла в Украине более 42 тысяч военных
С начала полномасштабного вторжения в Украине погбли более 42 тысяч российских военных.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие потери противника за время войны с 24.02 по 07.08 ориентировочно составили:
- личного состава - около 42 200 (+300) человек ликвидировано;
- танков - 1805 (+3);
- боевых бронированных машин - 4055 (+4);
- артиллерийских систем - 958 (+3);
- РСЗО - 260;
- средств ПВО - 132 (+5);
- самолетов — 223;
- вертолетов - 191;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 750 (+6);
- крылатых ракет - 182;
- кораблей/катеров — 15;
- автомобильной техники и автоцистерн — 2978 (+8);
- специальной техники - 86 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении, отметили в Генштабе.