Маск назвал условие для возобновления сделки по покупке Twitter

Миллиардер Илон Маск заявил, что может возобновить соглашение по приобретению Twitter, если в компании покажут, как подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети, сообщает Экономическая правда.

Об этом Маск написал в Twitter.

"Если Twitter раскроет свой метод выборки 100 аккаунтов и способ подтверждения их подлинности, соглашение будет заключено на начальных условиях. Однако если выяснится, что они соврали, сделки не должно быть" , – написал бизнесмен.

Twitter отверг заявления миллиардера Илона Маска в суде штата Делавер (США) о том, что его обманули, чтобы подписать соглашение о приобретении соцсети.

Twitter пытается найти доказательства того, что миллиардер Илон Маск пытался сорвать финансирование соглашения по приобретению соцсети за 44 млрд долларов и изучает его мотивацию по поводу отказа от сделки.

Суд в Делавере (США) решил провести ускоренное рассмотрение разбирательства из-за отказа Илона Маска от покупки Twitter за 44 млрд долларов - оно пройдет в октябре и продлится пять дней.

Twitter подал в суд на генерального директора Tesla, миллиардера Илона Маска, чтобы заставить его завершить приобретение соцсети.

9 июля стало известно, что Илон Маск разрывает сделку на 44 млрд долларов на покупку Twitter.

Маск утверждает, что имеет право выйти из соглашения, поскольку Twitter не предоставил ему достаточно информации о бизнесе компании.

Адвокаты Маска обвинили Twitter в том, что он "не предоставил или отказался" передать информацию, которая бы помогла Маску и его команде установить настоящее количество ботов или спам-аккаунтов на платформе социальной сети.