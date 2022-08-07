Премьер Эстонии назвала одну из главных причин войны в Украине

Безнаказанность преступлений коммунистического режима является одной из главных причин того, что на территории Европы вновь началась разрушительная и геноцидная война. Россия думает, что не ответит за свои преступления, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

С таким заявлением она выступила накануне в Швейцарии на церемонии получение престижной Европейской премии политической культуры, которую вручили Каллас за ее политическую смелость в противостоянии российской агрессии и за влиятельную роль в обеспечении решительного ответа западных стран.

В своей речи премьер напомнила, что Эстония воспользовалась небольшим окном возможностей после освобождения от советской оккупации, чтобы вернуть себе место в демократическом мире.

"Сегодня у свободного мира есть окно возможностей остановить российский империализм. Мы стали свидетелями огромных изменений в политике стран Запада. Но эти изменения - только начало, и они должны быть устойчивыми. Агрессор не изменил и не отменил своих преступных целей. Это означает, что мы не можем сделать ни одного шага назад. Наоборот, нам нужно двигаться вперед, и важные изменения в нашей политике должны стать постоянными" , - призвала Каллас.

Она отметила, что помимо расследования военных преступлений, необходимо создать специальный международный трибунал для привлечения Кремля к ответственности за преступление агрессии.

"Путин рассчитывает на безнаказанность. Поэтому мы тем более должны сделать все возможное, чтобы все, кто стоит за агрессией и массовыми преступлениями против Украины, были наказаны" , - отметила Каллас.

Премьер Эстонии подчеркнула, европейцев также ждут тяжелые времена, но это не сравнить с ценой, которую заплатили украинцы своими жизнями и разрушенными городами из-за агрессии РФ.

Напомним, ранее Каллас заявляла, нет смысла разговаривать с Путиным, если западные страны действительно хотят, чтобы он понял, что находится в изоляции.

Кроме того, она высказывала недовольство планом НАТО по защите стран Балтии, поскольку, по ее мнению, в случае войны с Россией эстонское государство "сотрут с карты".