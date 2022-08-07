Немцев предупредили о необходимости еще больше экономить энергию

Руководитель Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер предупредил: чтобы предотвратить дефицит газа зимой, частные домохозяйства должны массово экономить, сообщает Экономическая правда.

"При всех других сценариях уже существует риск нехватки газа в декабре - или мы будем иметь низкие уровни хранения в конце будущего отопительного периода" , - добавил он.

Кроме экономии, транспортировку газа в соседние страны также нужно будет сократить на 20%, а также потребуется получать 10-15 гигаватт-часов газа из других стран.

"Если мы не сэкономим многое и не получим дополнительный газ, у нас будут проблемы" , - сказал Мюллер.

В случае дефицита газа частные домохозяйства не защищены от ограничений поставок, добавил он. Возможно введение правил, которые позволят отапливать только отдельные помещения.