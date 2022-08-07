Энергоатом: оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, повреждены датчики

6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщении"Энергоатома".

Один из работников ранен осколками, он в больнице. От взрывов на территории 800 кв. метров выбиты окна станции.

Энергоатом сообщает, что перед обстрелом около 500 россиян и персонал "Росатома" заранее укрылись в бункерных помещениях.

"Очевидно, целили именно по контейнерам отработанного ядерного топлива, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива!