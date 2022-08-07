Энергоатом: оккупанты обстреляли Запорожскую АЭС, повреждены датчики
6 августа вечером российские оккупанты ракетами обстреляли Энергодар, попали по площадке ЗАЭС непосредственно рядом со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива, сообщает Украинская правда.
Об этом говорится в сообщении"Энергоатома".
Один из работников ранен осколками, он в больнице. От взрывов на территории 800 кв. метров выбиты окна станции.
Энергоатом сообщает, что перед обстрелом около 500 россиян и персонал "Росатома" заранее укрылись в бункерных помещениях.
"Очевидно, целили именно по контейнерам отработанного ядерного топлива, которые под открытым небом хранятся рядом с местами обстрела. 174 контейнера, в каждом из которых по 24 сборки отработанного ядерного топлива!
Из-за вражеских ракетных обстрелов были повреждены три датчика радиационного мониторинга вокруг площадки СХОЯТ ЗАЭС. Следовательно, своевременное обнаружение и реагирование в случае ухудшения радиационной обстановки или утечки радиации из контейнеров отработанного ядерного топлива пока невозможно", – отметили в "Энергоатоме".