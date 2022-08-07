Зеленский созвонился с главой Евросовета: о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Одной из тем переговоров стал ядерный террор со стороны России, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

Зеленский проинформировал Мишеля о ситуации на фронте, а также об обстрелах россиянами Запорожской АЭС.

"Российский ядерный террор требует более решительного ответа от международного сообщества - санкций на российскую атомную отрасль и ядерное топливо" , - отметил он.

Политики также обсудили запуск "зернового коридора" и подготовку к саммиту Крымской платформы. Зеленский попросил президента Евросовета поспособствовать скорейшей разблокировки пакета макрофинансовой помощи для Украины.

Напомним, ранее Владимир Зеленский призвал ЕС разблокировать процесс предоставления Украине финансовой помощи в размере 8 млрд евро.